ADESIONE MASSICCIA PER IL VACCINO ANTICOVID A CASERTA

Caserta – Ci sono stati i primi vaccinati all’interno dell’Ospedale di Caserta, Sant’anna e San Sebastiano con il quale si è praticamente avviata la V DAY, IL GIORNO DEL VACCINO, oltre cento sono stati i volontari che si sono sottoposti al vaccino anti covid, l‘adesione volontaria dei dipendenti è oltre l’80%.

Sulla giornata è intervenuto anche il direttore del presidio ospedaliero G. Gubitosa con queste dichiarazioni “E’ stato un momento emozionante per me e per medici, farmacisti, infermieri ed operatori sanitari che hanno vissuto con molta efficienza questa prima giornata di vaccinazione. Il vaccino è su base volontaria – ha aggiunto – ma al momento è l’unica strada che ci potrebbe consentire di uscire da questa pandemia. Per questo ho invitato i miei collaboratori a farlo”. Al momento su 1654 dipendenti dell’azienda ospedaliera, le adesioni sono giunte all’80%. “Ma non tutti hanno ancora risposto” ha sottolineato il direttore generale che si auspica si avere un quadro chiaro nei prossimi giorni: Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi perché si sta scrivendo una nuova storia, la storia della rinascita”.