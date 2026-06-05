Todisco dopo il successo della Settimana della Bonifica: “Sport e giovani protagonisti della nuova cultura dell’acqua”

“Lo sport, il coinvolgimento delle giovani generazioni e la partecipazione diretta dei cittadini rappresentano strumenti fondamentali per costruire una nuova cultura dell’acqua e della tutela ambientale. È una strada che il Consorzio di Bonifica Volturno continuerà a percorrere con convinzione anche nei prossimi anni”. È quanto dichiara il presidente del Consorzio di Bonifica Volturno, Francesco Todisco, tracciando un bilancio delle iniziative promosse dall’ente nell’ambito della Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione organizzata sul territorio casertano, e indicando le nuove rotte.

I risultati registrati confermano il successo dell’impostazione scelta dal Consorzio. Alla gara agonistica di kayak hanno partecipato 122 atleti provenienti da cinque regioni del Centro-Sud, con unanimi apprezzamenti per il campo di gara e per la location individuata. Circa 150 ciclisti hanno preso parte alla passeggiata lungo le aree circostanti la diga, mentre 180 bambini hanno partecipato alle attività didattiche e alle visite guidate, concludendo il percorso con la consegna del diploma simbolico di “Guardiano dell’Acqua”.

Grande partecipazione anche alla giornata dedicata al kayak aperta alla cittadinanza, che ha fatto registrare circa 60 presenze tra appassionati e curiosi che hanno potuto vivere direttamente l’esperienza della navigazione sul fiume.

“I numeri sono importanti – sottolinea Todisco – ma ancora più importante è il messaggio che siamo riusciti a trasmettere. Far conoscere ai cittadini, ai giovani e alle famiglie il valore delle infrastrutture idrauliche, della risorsa idrica e della manutenzione del territorio significa investire sul futuro delle nostre comunità”.

Le attività della Settimana della Bonifica sono state realizzate grazie al sostegno degli sponsor, che hanno garantito risorse per la copertura integrale delle spese organizzative.

Particolarmente significativo anche il riconoscimento arrivato da ANBI nazionale, che ha valorizzato e rilanciato l’intero programma realizzato dal Consorzio Volturno come esempio delle attività promosse durante la manifestazione nazionale.

Ai risultati della Settimana della Bonifica si aggiungono due importanti traguardi istituzionali raggiunti nelle stesse settimane: la consegna dello stabile dell’impianto idrovoro di Lago Patria, il cui completamento è previsto entro il prossimo mese di luglio, e la sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’associazione Libera, finalizzato a rafforzare percorsi condivisi di legalità, cittadinanza attiva e valorizzazione del territorio.

“Continueremo a mettere al centro le persone, i giovani e le associazioni – conclude Todisco – perché la gestione dell’acqua e la tutela dell’ambiente non possono essere affidate soltanto alle istituzioni ma devono diventare patrimonio condiviso dell’intera comunità”.