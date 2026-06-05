ROBERTO COLELLA in “CE STA SEMPRE NA VIA LIVE BAND”

Con l’uscita del nuovo album, Ce Sta Sempe Na Via (etichetta Full Heads, distribuzione Audioglobe/Believe), parte il primo tour di Roberto Colella, un live show carico di contenuti ed emozioni.

Autore, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della band napoletana La Maschera, Colella ha pubblicato un lavoro sincero, denso di immagini e riflessioni, che prova ad analizzare ansie e paure per trasformarle in nuovi stimoli.

Si potrebbe dire che il cuore narrativo stia proprio nel tema della rinascita e dell’evoluzione. Rinascita che passa dalla solitudine come stato d’animo individuale a quella collettiva di un popolo abbandonato a sé stesso.

Evoluzione che spazia dalla passione che isola e consuma, a quella che accende nuove visioni e risveglia lo spirito.

Dopo l’apertura in programma a Shangai in occasione delle giornate per la Festa della Repubblica, queste le prime date annunciate:

05/06 Shanghai, Cina – Villa Bund 33

07/06 Shanghai, Cina – Doulun Museum of Modern Art

12/06 Nola (NA) – Festa dei Gigli, Parco Archeologico Mastrilli

27/06 Salerno – Limen Festival

25/07 Bologna – Piazza Lucio Dalla

28/07 Volturara Irpina (AV) – Piazza Roma

01/08 Palma Campania (NA) – Tribucstock

07/08 Roccadaspide (SA) – Festival dell’Aspide

11/08 Abatemarco (SA) – “Dedicato a Te”

(calendario in continuo aggiornamento)

Il concerto unisce alcuni brani del percorso con La Maschera con le nuove canzoni del disco, nate per esplodere sul palco e trasformarsi in qualcosa di ancora più potente dal vivo.

Dall’energia e l’adrenalina di brani presenti nel disco solista come “Ali, Bomaye!” o del repertorio classico della band come “Sotto chi tene core”, che trascinano il pubblico in un’onda collettiva, fino a passaggi intimi del

canzoniere di Roberto dove le parole sono sempre centrali affinché si canti insieme come un’unica voce.

Uno show fatto di ritmo, ironia e verità: si canta, si balla, si ride ma soprattutto ci si riconosce.

“Non vi nascondo che mi sento particolarmente felice ed emozionato – dice Colella. Non vedo l’ora di condividere dal vivo il lavoro di questi mesi. Il nuovo show è un mix di atmosfere e musiche dal mondo e sono convinto riuscirà a trasmettervi l’aria di festa che stiamo respirando durante le prove in sala. C’è tanto da dire, tanto per cui cantare. Ci divertiremo moltissimo.”

Con Roberto Colella sul palco, Michele Maione alle percussioni, Riccardo Schmitt alla batteria, Paolo Sessa alle tastiere, Massimo Blindur De Vita alle corde e Davide Costagliola al basso.

Tra storie sociali, sentimentali e di riscatto, il concerto lascia addosso un messaggio semplice e necessario:

c’è sempre un modo! Ce Sta Sempe Na Via!

Per stare insieme e condividere la gioia profonda della musica!

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