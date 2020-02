TEANO – Nella tarda serata di giovedì, 13 febbraio 2020, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sessa Aurunca hanno operato un sequestro di alcuni botti illegali della specie più pericolosa tra quelli segnalati con significativi effetti lesivi.

Gli ordigni,sono stati rinvenuti in un seminterrato di un condominio di Via Abenevolo in TEANO. Non è stato possibile attribuirli a nessuno data la natura condominiale del locale di rinvenimento, sono in corso accertamenti in tal senso.