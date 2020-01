Agevolazioni per le nuove attività del centro storico di Casapulla

CASAPULLA – Durante il consiglio comunale di Casapulla che si è tenuto venerdì sera, 24 gennaio 2020, sono state approvate all’unanimità dei presenti le modifiche del Regolamento per i benefici alle nuove attività commerciali e società che apriranno nel centro storico e in alcune strade ad esso collegate.

Il promotore dell’iniziativa è il vicesindaco e assessore al Commercio Francesco Sorbo, che ha illustrato in aula consiliare le modifiche del regolamento, approvato con delibera di consiglio comunale numero 46 del 29 dicembre del 2015.

«Nei prossimi giorni – ha affermato il vicesindaco Sorbo – sarà pubblicato un avviso pubblico nel quale saranno indicate in maniera dettagliata tutte le agevolazioni rivolte a chi vorrà investire nella nostra città. Anche attraverso iniziative di questo tipo cerchiamo di alimentare il Commercio, che da sempre rappresenta un settore nevralgico per l’economia del nostro paese.



La nostra attività, ovviamente, non si ferma qui; già nei prossimi mesi, ci saranno altre importanti novità che interesseranno gli esercenti che operano sul territorio comunale di Casapulla».