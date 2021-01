Aggiornamenti covid 19

Cerchiamo di fare qualche aggiornamento su quel che concerne la pandemia covid: negli ultimi giorni si sono superati i tremila morti in Campania dall’inizio della pandermia.

Dagli ultimi test effettuali sarebbero, 1052 coloro ai quali è stato riscontrata la positività Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore su 11930 tamponi esaminati. E’ questo il dato che emerge dal bollettino regionale appena diramato. Purtroppo, l’unità di crisi evidenzia anche 39 nuovi morti. In questo modo viene superata la soglia dei tremila decessi dall’inizio della pandemia in Campania. Con precisione sono 3039 i decessi nella nostra regione.

Sintomatici e asintomatici

Dei 1052 nuovi positivi 115 presentano dei sintomi più o meno gravi, 937 sono completamente asintomatici. I guariti delle ultime 24 ore sono 997, per un totale di 116879 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono 96 le terapie intensive attualmente occupate in Campania, su 656 posti disponibili. In degenza ordinaria sono ricoverati 1385 malati Covid (i posti letto disponibili sono 3160).

Molte regioni, dunque, rischiano di diventare zona arancione.Per l’Emilia Romagna l’ingresso in questa fascia sembra ormai certo, ma rischiano anche il Lazio, il Veneto, la Lombardia e la Liguria