AGGRESSIONE AI MILITANTI DELLA LEGA A CASTELLAMMARE

Si definiscono antifascisti ma sono i primi a censurare le idee politiche dei partiti di destra. Piena solidarietà e vicinanza agli amici della Lega di Castellammare, in particolare alla consigliera comunale Tina Donnarumma, vittime di un’aggressione vile quanto squallida». Lo dicono il commissario provinciale napoletano di Fratelli d’Italia, On. Andrea Delmastro, e il coordinatore d’area dei Monti Lattari, Michele Aprea. «I soliti facinorosi – proseguono – che in passato hanno già aggredito militanti di destra e fatto saltare manifestazioni di Fratelli d’Italia.

A loro rispondiamo che noi, mai e poi mai, sarebbe saltato in mente di bloccare un’iniziativa politica di un partito a noi opposto. La libertà di espressione è sacrosanta, lo sancisce la costituzione. Noi diciamo agli amici della Lega e ai nostri militanti di non fermarsi e non darla vinta ai soliti facinorosi stabiesi. A loro non rispondiamo mai con la violenza, né fisica né verbale, ma con una grossa risata e tanta compassione per i gesti di cui abitualmente si rendono protagonisti. Ci auguriamo provvedimenti dell’autorità giudiziaria per isolarli finalmente».