Domani, sabato 30 maggio 2026 alle ore 11.00, al Museo Campano, per Capua il Luogo della Lingua festival, ci sarà l’incontro con il giornalista e scrittore Danilo Chirico, che presenterà il libro “La figlia del Clan. Un cognome da nascondere, un destino da riscrivere” (Piemme).

A dialogare con l’autore saranno Lella Palladino e Gabriella D’Angelo. Il volume racconta la storia di Giuseppina Pesce, cresciuta all’interno della ’ndrangheta calabrese e diventata una delle prime donne appartenenti a un clan mafioso a collaborare con la giustizia. Una testimonianza intensa, segnata dalla scelta di rompere il silenzio per proteggere i figli e ridefinire il proprio futuro. L’iniziativa nasce in collaborazione con EVA Cooperativa Sociale, attiva dal 1999 nella promozione dei diritti e della libertà delle donne, nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile e nella gestione di centri antiviolenza e case rifugio in Campania.