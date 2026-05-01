AGNANO – Gran Premio Lotteria 2026: sport, solidarietà e memoria

Il grande trotto internazionale torna a Napoli con il 77° Gran Premio Lotteria, una delle quattro prove del Grande Slam mondiale della specialità. Domenica 3 maggio l’Ippodromo di Agnano ospiterà una delle competizioni ippiche più prestigiose, con campioni protagonisti delle principali corse mondiali. Per la prima volta dal 1947, il Lotteria è intitolato alla memoria di una persona scomparsa: il piccolo Domenico Caliendo, morto a due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore. L’intero incasso dei biglietti sarà devoluto alla Fondazione a lui dedicata, impegnata nel sostegno alle famiglie vittime di malasanità e nella tutela dei diritti dei pazienti. È questo il cuore dell’evento: un “grazie” collettivo che si traduce in solidarietà concreta. Organizzato dalla New Agnano Arena & Races, il Gran Premio presenta un campo di 24 cavalli suddivisi in tre batterie, finale e consolazione, per un montepremi di 830.000 euro. Tra i protagonisti attesi Always Ek, Funny Gio e Frank Gio. L’apertura dei cancelli è prevista alle 11:00 (ingresso 10 euro), mentre le corse inizieranno alle 13:45. L’intera giornata offrirà intrattenimento per tutte le età: spettacoli equestri della Real Cavallerizza di Napoli, esibizioni storiche, animazione per bambini, musica e aree food.Momento centrale sarà la cerimonia in ricordo di Domenico, alla presenza dei genitori. Il Lotteria 2026 si conferma così non solo grande evento sportivo, ma occasione di comunità, memoria e responsabilità condivisa.