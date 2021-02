Agnelli e Conte una serata movimentata

La Juventus conquista l’ennesima finale di coppa Italia, ma quello che fa notizia non è tanto questo ma lo scontro verbale che c’è stato per tutta la serata tra Agnelli e Conte. Sia durante che dopo la gara i due non si sono risparmiati a scambiarsi diverse paroline, addirittura si dice che negli spogliatoi sono stati alcuni calciatori a dover calmare la situazione, dispiace che in un periodo già complicato di suo, si debba assistere a queste scene vergognose. Il mister dell’Inter se difeso dicendo che per tutta la gara lui era stato insultato dalla panchina della Juve. Insomma nonostante tutto quello che ha fatto per la Juve, dopo il divorzio Conte e la dirigenza della Juventus non sembrano andare molto d’accordo