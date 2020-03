Agnese Ginocchio (Presidente del Movimento per la Pace): “Con l’Albero della Pace tutto andrà bene”

CASERTA – Venerdì 13 Marzo 2020, dall’Albero della Pace sito in Alife, in rappresentanza di tutti gli Alberi della Pace piantumati in provincia durante le tappe della Fiaccola della Pace svoltasi in questi anni, è stato posto lo striscione dal titolo: “Con l’Albero della Pace tutto andrà bene”, in comunione con il messaggio diffusosi in tutt’Italia e nelle nostre Comunità, per lanciare da questo Simbolo vivo della memoria che deve ricordare a tutti qual è l’impegno da assurgere se vogliamo avere un futuro possibile un segnale di speranza in questo tempo di emergenza dall’epidemia del Covid-19, e nel contempo uno stimolo alla riflessione affinché si rivedano le nostre azioni e capire quali sono le priorità da seguire e da mettere in primo piano nelle nostre scelte.

Le malattie purtroppo sono conseguenza dell’inquinamento generato da stili di vita disordinati dell’uomo, dagli abusi e dalla violenza che la Natura subisce dalle mani scellerate dell’uomo. Occorre cambiare urgentemente rotta, in primis l’impegno nel costruire insieme “percorsi di Pace” in riconciliazione con la nostra “Madre Terra”.

Accanto allo striscione un cartellone raffigurante l’Arcobaleno con la data della tappa della “Fiaccola della Pace” che si sarebbe dovuta tenere in questa giornata nella Città di Aversa, purtroppo annullata a causa dell’emergenza Coronavirus. In questo spazio verranno posizionati ancora altri disegni di speranza realizzati dai bambini, man mano che li faranno pervenire.

Intanto, molti di questi disegni realizzati dagli alunni delle scuole di Recale, Marcianise e comuni limitrofi, grazie all’impegno della docente Lucia Sibillo che si è fatta portavoce del messaggio lanciato da Movimento per la Pace della Provincia di Caserta, sono stati giù pubblicati sulla pagina dell’evento ( vedi qui: https://www.facebook.com/events/192388522175693/?event_time_id=192388528842359 ) in attesa di riceverli per collocarli sui rami dell’ Albero della Pace.

Di seguito il link del video messaggio lanciato dalla Presidente del Movimento per la Pace Agnese Ginocchio sul tema “Tutto andrà bene” con una dedica alla Scuola Secondaria di 1° grado “G.Pascoli” di Aversa diretta dalla Preside Maria Rosaria Bocchino, con la quale si sarebbe dovuta tenere la Marcia per la Pace( rimandata a tempi migliori) per la storica tappa della Fiaccola nella Città normanna.