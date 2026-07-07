“Agoriamo Caserta”: al via da Piazza Matteotti un nuovo ciclo di eventi per restituire centralità alle piazze cittadine.

Caserta. Sabato 11 luglio 2026, a partire dalle ore 21.00, Piazza Matteotti (Piazza Mercato) sarà il palcoscenico del primo appuntamento di “Agoriamo Caserta”, il progetto nato con l’obiettivo di restituire vitalità alle piazze del territorio, trasformandole in autentici luoghi di incontro, socialità e cultura.

L’iniziativa inaugura un ciclo di eventi destinato a coinvolgere progressivamente diverse piazze della città, con la finalità di valorizzarne le potenzialità, favorire l’aggregazione e promuovere una nuova idea di spazio pubblico, vissuto anche nelle ore serali.

Ad aprire il calendario sarà la nascita di “Malinconia 90-2000”, un format completamente dedicato agli anni Novanta e ai primi Duemila. Per una sera Piazza Matteotti compirà un vero e proprio viaggio nel tempo: esposizione auto -moto dell’epoca, scenografie, allestimenti, musica, animazione, abbigliamento e atmosfera ricreeranno fedelmente un’epoca che ha segnato intere generazioni, offrendo ai partecipanti l’emozione di rivivere ricordi, mode e sonorità diventati iconici.

L’evento è organizzato in collaborazione con una eccellenza nazionale ossia Vincenzo Capuano, maestro pizzaiolo e imprenditore napoletano di fama internazionale, considerato uno dei principali interpreti della pizza contemporanea e (che proprio nella Piazza Matteotti ha una delle sue pizzerie che valorizza già la Piazza) per l’ evento curerà un’area food, contribuendo ad arricchire l’esperienza con una proposta gastronomica di alto livello incentrata ovviamente sulla Pizza.

Nello staff organizzativo figurano l’Avv. Gian Piero Menditto, già promotore della Notte Bianca di Caserta e da sempre impegnato nella valorizzazione sociale e culturale del territorio, Pietro Iannucci , Vittorio Simeone, Giuseppe Ricciardi ed un team organizzativo composto da professionisti e collaboratori che hanno condiviso il progetto sin dalle sue fasi iniziali.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a cittadini, famiglie, curiosi, visitatori ed a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna della musica, del divertimento e della convivialità, lasciandosi trasportare, con un pizzico di malinconia, nei ricordi di un periodo che continua ancora oggi a emozionare.

Quindi questo Sabato 11 luglio, Piazza Matteotti non sarà soltanto il luogo di un evento, ma il punto di partenza di un progetto che intende restituire alle piazze casertane il ruolo di cuore pulsante della comunità.