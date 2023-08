Agosto in città’. Tutti gli impegni della Croce Rossa – Comitato di Caserta.

Caserta . È’ stato un Agosto pieno di lavoro quello che hanno vissuto i volontari della Croce Rossa – Comitato di Caserta di cui è’ Presidente Teresa Natale . Da, giovedì’ 3 Agosto , giorno in cui si è’ chiusa la Kermesse artistico – musicale “Un’ Estate da Re” che ha visto la CRI – Caserta impegnata in prima linea , i volontari della Croce Rossa non hanno mai smesso di garantire la loro presenza sul territorio . Il giorno di Ferragosto e tutte le domeniche del mese più caldo dell’ anno infatti un gruppo di volontari CRI ha istallato una postazione fissa al Centro Commerciale Campania garantendo ai numerosi visitatori assistenza sanitaria in caso di emergenza .

“ Non ci siamo mai fermati ha dichiarato il Presidente Teresa Natale – tutte le domeniche siamo stati impegnati, oltre che al Centro Commerciale Campania , anche alla Reggia mentre un’altro gruppo di volontari è’ stato vigile a Casagiove – Area Mercato – dove il fine settimana passato e quello prossimo si esibiranno numerosi gruppi di ballo. Non è’ mancata di certo – ha continuato Teresa Natale – la nostra presenza sul Litorale e precisamente sul Lungo Mare di Mondragone – Unita’ Territoriale di Caserta – dove abbiamo garantito assistenza sanitaria ai villeggianti . Il comitato di Caserta non è mai andato in ferie- ha concluso il Presidente – siamo già proiettati per gli impegni futuri e abbiamo già garantito la nostra presenza per ” Settembre al Borgo” , altra importantissima manifestazione locale. Lasciatemi sottolineare la disponibilità’ e la serietà’ dei nostri volontari ai quali va , naturalmente , il mio personale ringraziamento”.