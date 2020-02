Agro aversano: incontro dei sindaci, da mercoledì a sabato scuole chiuse

Durante l’incontro dei sindaci dell’agro aversano, di cui abbiamo già dato notizia, è stato deciso di chiudere le scuole primarie e secondarie da mercoledì a sabato per consentire una santificazione degli ambienti scolastici. Un’iniziativa predisposta dai sindaci per precauzione, dal momento che in Campania non ci sono casi di contagio da Covid-19 e si siano rivelati infondati tutti i casi sospetti registrati negli ospedali.

a comunicarlo quasi subito,attraverso la sua pagina Facebook, il consigliere Alfonso Oliva.

“Nell’incontro con i Sindaci dell’agro Aversano è stato appena deciso che a partire da mercoledì fino a sabato prossimo le scuole primarie e secondarie saranno chiuse per consentire una sanificazione degli ambienti scolastici

Il consigliere Alfonso Oliva”

Al tavolo hanno partecipato i sindaci Alfonso Golia (Aversa), Gino Pellegrino (Parete), Gabriele Piatto (Frignano), Marcello De Rosa (Casapesenna), Vincenzo Caterino (San Cipriano d’Aversa), Giuseppe Dell’Aversana (Sant’Arpino), Gianni Colella (Succivo), Enzo Guida (Cesa), Luigi Della Corte (Villa di Briano), Anacleto Colombiano (San Marcellino), Vincenzo Santagata (Gricignano d’Aversa), Nicola Esposito (Lusciano), Antonio Tatone (Casaluce), Tommaso Barbato (Teverola). “