Ailano, allarme WWF: “La situazione della Metal Plast è pericolosissima”

AILANO (CE) – Un grido d’allarme forte e chiaro arriva dal WWF Caserta in seguito al servizio di vigilanza ambientale svolto nella giornata del 1° maggio 2026. Le Guardie Giurate del nucleo provinciale hanno effettuato un sopralluogo esterno presso il sito di rifiuti sequestrato denominato “Metal Plast”, situato nel territorio del Comune di Ailano, rilevando una situazione giudicata estremamente critica.

Secondo quanto riferito, l’area continua a ospitare ingenti quantità di rifiuti abbandonati da tempo, senza che siano stati adottati interventi risolutivi. Una condizione che, oltre a rappresentare un evidente degrado ambientale, costituisce – secondo gli operatori del WWF – un rischio concreto e immediato.

«I tantissimi rifiuti presenti sono lì da troppo tempo – ha dichiarato Alessandro Gatto, coordinatore regionale delle Guardie WWF Campania – e rappresentano un reale pericolo sia per eventuali incendi sia per l’inquinamento ambientale».

L’accumulo incontrollato di materiali, infatti, espone il sito a possibili roghi, con conseguenze potenzialmente devastanti per l’aria, il suolo e la salute pubblica. Non meno preoccupante è il rischio di contaminazione delle matrici ambientali, in un territorio già fragile sotto il profilo ecologico.

Per queste ragioni, il WWF Caserta chiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti: la rimozione dei rifiuti e la messa in sicurezza dell’area non sono più rinviabili.

La vicenda della “Metal Plast” torna così al centro dell’attenzione, riaccendendo il dibattito sulla gestione dei siti sequestrati e sulla necessità di azioni tempestive per evitare che emergenze ambientali si trasformino in disastri annunciati.