Si terrà domani, sabato 2 maggio, alle 18,30 al Museo Campano, la presentazione del libro di Claudio Damiano, “Mamma, ho la dislessia”, il primo libro edito da Capua il Luogo della Lingua festival. Un fumetto autobiografico, capace di dare voce, con autenticità e coraggio, alla sua esperienza. Durante l’incontro, insieme a Daniele Mingione e al collettivo giovanile “Siamo Noi”, Claudio condividerà la sua storia. Sarà anche il momento in cui verrà presentato il programma della ventunesima edizione di Capua Il Luogo della Lingua Festival, che aprirà ufficialmente il Maggio dei libri. Il libro nasce dall’incontro tra Claudio Maria Damiano e Giuseppe Bellone, direttore artistico del festival. Da questo dialogo ha preso forma un percorso condiviso che ha portato alla realizzazione di un fumetto autobiografico, capace di raccontare con autenticità e immediatezza la storia personale dell’autore. Il fumetto attraversa difficoltà, diagnosi e trasformazioni, offrendo uno sguardo diretto e accessibile sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Il racconto trasforma un’esperienza complessa in uno strumento di consapevolezza e possibilità. Il festival continua a crescere mettendo al centro proprio i giovani, non solo come pubblico ma come protagonisti attivi, attraverso le loro idee, la loro energia e la loro voce.