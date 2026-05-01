Playoff, istruzioni per l’uso

Con la fine del campionato, avvenuta domenica scorsa, si è delineata la griglia dei playoff. Per ora, sono noti i primi due turni, che riguardano la fase dei gironi. Più avanti, dagli ottavi di finale, verranno effettuati sorteggi che delineranno la fase nazionale. Partiamo dalla classifica finale del raggruppamento che riguarda la Casertana:

1 BENEVENTO 82 punti (Promosso in B)

2 CATANIA 70p. (Ammessa quarti playoff)

3 SALERNITANA 69p.(Ammessa ottavi playoff)

4 COSENZA 67p. (Ammessa 2° turno fase gironi)

5 CASERTANA 66p. (Ammessa 1° turno fase gironi)

6 CROTONE 61p. (Ammesso 1° turno fase gironi)

7 MONOPOLI 56p. (Ammesso 1° turno fase gironi)

8 CASARANO 56p. (Ammesso 1° turno fase gironi)

9 CERIGNOLA 54p. (Ammesso 1° turno fase gironi)

10 POTENZA 49p, (Ammessa ottavi playoff)

11ATALANTAU23 45p.(Ammessa 1° turno fase gironi)

12 ALTAMURA 45p.

13 LATINA 42p.

14 CAVESE 42p.

15 PICERNO 40p.

16 SORRENTO 39p.

17 GIUGLIANO 37p.

18 FOGGIA 27p. (Retrocessa in D)

19 SIRACUSA 26p. (Retrocessa in D)

20 TRAPANI 24p. (Retrocesso in D)

Penalità: Siracusa 11p,.; Trapani 25p.

N.B. Non si disputano i playout per distacco maggiore di 8p. tra sedicesima e diciannovesima, e tra diciasettesima e diciottesima. La seconda squadra dell’Atalanta ha ottenuto il posto extra ai playoff per la vittoria del Potenza in coppa Italia di categoria.

Ecco la griglia del primo turno regionale playoff (3 maggio):

CASERTANA-ATALANTA U23

CROTONE-CERIGNOLA

MONOPOLI-CASARANO

Passa la vincitrice. In caso di pareggio dopo i 90’, passa la migliore classificata.

Disponibile anche quella del secondo turno regionale playoff (6 maggio):

COSENZA-vincente MONOPOLI-CASARANO

vincente CASERTANA/ATALANTA U23-vincente CROTONE/CERIGNOLA

In caso di pareggio, passa la migliore classificata nella regular season.

Dal primo turno nazionale (10 maggio e 13 maggio), chiamati impropriamente “ottavi”, ci sarà un sorteggio per delineare gli accoppiamenti, partendo da teste di serie e non teste di serie, che saranno definite in base al posizionamento nel campionato. Entreranno in questa fase le terze di ogni girone più il Potenza, vincitrice della coppa Italia. Da questo turno saranno possibili gli incroci con le squadre degli altri due gironi. La sfida sarà tra andata e ritorno. In caso di parità alla fine delle due partite, passa la testa di serie.

Dal secondo turno nazionale (17 maggio e 20 maggio), definiti “quarti”, entrano in scena anche le seconde classificate. Pure qui ci sarà un sorteggio tra teste di serie e non teste di serie, con lo stesso criterio di passaggio del turno visto nella prima fase nazionale.

Eccoci finalmente alle semifinali, dette anche “final four” (24 maggio e 27 maggio). In questa fase, il sorteggio sarà libero ovvero senza teste di serie. Se dopo la doppia sfida ci sarà parità, si giocheranno supplementari e nel caso pure rigori.

Alla finale (2 giugno e 7 giugno) ci saranno le stesse regole viste in semifinale e senza importanza di posizione nella regular season.

Sarebbe stato fondamentale arrivare almeno terzi o quarti, che, come vediamo, hanno un bel vantaggio a livello di energie fisiche spese. La cosa è altresì importante se consideriamo che si giocherà ogni tre giorni. Storicamente, la vittoria finale ha riguardato le seconde e le terze classificate nei raggruppamenti della regular season, molto raramente le quarte. Sarà davvero un’impresa per i falchetti arrivare in fondo, considerando il quinto posto ottenuto e con in pratica tutta l’intera trafila da fare. Nulla però è impossibile. Prendiamo come base il pareggio nella regular season a Catania o la vittoria nel derby contro la Salernitana, risultati che devono far capire che le potenzialità della squadra ci sono. Sarà dura, ma dobbiamo cercare di vivere alla giornata, con una partita alla volta nel mirino. Mai arrendersi in partenza. Bisognerà alzare l’asticella una partita dopo l’altra. Quello che abbiamo fatto sinora è già qualcosa di significativo, per cui ogni passaggio del turno sarà un di più, un altro passo che terrà vivo il nostro sogno. Dobbiamo essere tutti uniti e remare nella stessa direzione. Mettiamo lo stesso spirito che mostriamo in foto. Credeteci, falchetti!