Belvedere al Concertone tra giovani festanti e tanta buona musica.

In una Roma ancora sonnecchiosa e lenta per il caldo primaverile, ha preso vita il concertone del primo maggio. Nonostante il sole caldo, la piazza è già gremita di giovani provenienti da ogni dove. Il concerto organizzato da Cgil, Cisl e Uil, quest’anno ha come motto “Lavoro Dignitoso.”Passeggiando” tra gli astanti si ascoltano inflessioni dialettali di ogni regione italiana e idiomi di giovani provenienti da diversi stati esteri. I controlli per l’accesso alla piazza sono rigorosi, ma il prezzo di un po di attesa è ben speso per godere di una giornata tranquilla e serena. Sul palco si alterneranno 40 artisti, introdotti dai conduttori, Big Mama, Arisa e Pierpaolo Spollon. Una giornata di festa e di musica per festeggiare un lavoro sempre meno a portata di giovani. Una giornata per ricordare che tanti ancora un lavoro non ce l’hanno e molti pur lavorando non godono della dignità e della indipendenza economica, che gli spetterebbe.