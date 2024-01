Di Simona Tartaglione

Patrizia Rosolino 51 anni e’ uscita di casa stamattina alle 6 ,da quel momento non si hanno piu’ notizie. Patrizia abita in Via Cupa Pozzelle / Rione Amicizia – Na) indossava una mantella di lana color Turchese , leggings nero e una borsa rossa.

per chiunque dovesse riconoscerla dalla foto puo’ contattare i seguenti numeri : 3336313342–3491186863