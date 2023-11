” Aiutateci ad aiutare”. LA CRI-CASERTA lancia la raccolta coperte per i senza tetto.

Caserta. ” Aiutateci ad aiutare” . E’ questo lo slogan con il quale la Croce Rossa – Comitato di Caserta lancia ufficialmente la campagna di raccolta coperte da distribuire a tutti gli “ amici” senza tetto. ” La nostra è un’iniziativa che ripetiamo ogni anno – ha dichiarato il Presidente CRI Caserta Teresa Natale. Ogni qualvolta arriva la ” brutta stagione” , Il freddo , la pioggia e il maltempo rappresentano per molti clochard motivo di morte. Un gruppo di volontari del comitato di Caserta – ha continuato Teresa Natale – dal mese di dicembre e per tutto il periodo invernale si reca , per due volte la settimana, in alcuni posti strategici della città dove vivono persone senza tetto e distribuisce a tutti loro coperte e bevande calde. Per continuare ad offrire questo servizio – ha concluso il Presidente CRI-Caserta , abbiamo bisogno dell’ aiuto delle persone sensibili a questa tematica. Restiamo fiduciosi , il popolo casertano è sempre stato generoso , sono convinta che neanche questa volta tradirà le aspettative “

Per chiunque voglia donare coperte può’ farlo dal Lunedì’ al Venerdì dalle ore 9, 30 alle ore 12,30 presso il comitato Croce Rossa – comitato di Caserta ,sito in via Petrarelle vicolo Pacifico . Per tutte le informazioni chiamare : 0823/321000.