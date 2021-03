Al Buonarroti l’ambasciatore dell’Uzbekistan

Caserta. Nella mattinata odierna una visita eccezionale all’istituto superiore “Buonarroti” di Caserta. La Dirigente Vittoria De Lucia ha avuto l’onore di accogliere l’Ambasciatore dell’Uzbekistan Otabek Albarov e il Console onorario Avv. Vittorio Giorgi.

Con questa visita ha inizio una fervida collaborazione tra l’indirizzo Turistico dell’ITS Buonarroti di Caserta ed il College of Tourism and Service di Shakhrisabz. Grazie ad un protocollo d’intesa siglato per 5 anni ci sarà uno scambio tra i due Paesi di personale e studenti. Gli studenti coinvolti saranno quelli del percorso turistico.

La preside De Lucia ha dichiarato: “Oggi si è scritta una bella e prestigiosa pagina per la nostra scuola. Lo scambio di buone pratiche è la base da cui partire per progettare il futuro!”