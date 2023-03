Al Giordani incontro ORiENTALIFE

Antonella Serpico accoglie gli Assessori Lucia Fortini (Istruzione) e Antonio Marchiello ( lavoro )

Uno sforzo notevole è stato fatto per convergere verso una strategia unitaria di orientamento in collaborazione con gli altri soggetti competenti, il cui risultato è costituito dall’Accordo in Conferenza Unificata del 5 dicembre 2013. In tal senso, un risultato apprezzabile è la condivisione del significato attribuito all’espressione: “orientamento permanente”, che sta ad indicare il “processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative”. Si può quindi affermare che le attività di orientamento contribuiscono al corretto svolgimento del processo di crescita della personalità e della costruzione di un progetto di vita.

Presenti al tavolo

Michele Raccuglia responsabile Campania e Calabria Anpal Servizi

Nicolò Pasca vicepresidente giovani imprenditori Confindustria Caserta