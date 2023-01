Al “Giordani” l’incontro per il progetto UNICEF e Ministero istruzione “Scuola Amica”

Si è tenuto ieri, l’incontro per il Progetto UNICEF- Ministero Istruzione e Merito Scuola Amica.

Anche per l’a.s. 2022-23 UNICEF e Ministero dell’Istruzione hanno proposto alle Scuole di ogni ordine e gradi di aderire al programma “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”;alla proposta finalizzata alla progettazione di una scuola capace di realizzare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso una progettazione partecipata di studentesse, studenti, dirigenti, docenti, personale scolastico, famiglie e comunità hanno partecipato 40 scuole di Caserta e Provincia .”la proposta finalizzata alla progettazione di una scuola capace di realizzare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso una progettazione partecipata di studentesse, studenti, dirigenti, docenti, personale scolastico, famiglie e comunità educante” ha sottolineato la presidente Unicef prof.Lia Pannitti.

il progetto intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti e alunni in un percorso che mira a dare piena attuazione al diritto all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi. Il Protocollo attuativo è lo strumento attraverso il quale le scuole potranno realizzare il percorso di Scuola Amica con il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni. La proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative

significative in ambienti di apprendimento che tutelino la salute, la non discriminazione e il diritto ad

un’educazione di qualità per tutte e tutti.

Il Progetto accoglie, inoltre, le indicazioni contenute nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione

Civica, che strutturano un approccio trasversale agli insegnamenti disciplinari, coerente con i principi sanciti

dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030.Al’incontro ha partecipato il generale Mario Ciorra , Comandante della Brigata Garibaldi di Caserta, che ha parlato della sua toccante esperienza con i bambini nei vari CAMPI nel mondo a cui ha partecipato.