Al Giordani la finalissima provinciale per le scuole top in proposte digitali

Domani al Giordani tutto pronto per la finalissima provinciale che incoronerà le scuole top 🔝 in proposte digitali .

La Padrona di casa ed organizzatrice dell’evento la preside del Giordani, Antonella Serpico aprirà la kermesse . Ospiti di onore la Dg Franzese e il presidente della Provincia Giorgio Magliocca .

Le scuole che si disputano il premio in soldoni e la partecipazione alla finale Regionale sono :

Istituto

I.A.C. GALILEI

Ari Enzo

S.NICOLA LA STRADA i i c CAPOL. D.D.

PRINCIPE

PIEMONTE

S maria c v

Istituto comprensivo

MACERATA CAMPANA

ROCCO-CINQUEGRANA S Arpino

RUGGIERO 3° CIRCOLO caserta

I.C. FALCONE E BORSELLINO

Istituti di secondo grado

AGOSTINO NIFO Sessa aurunca

ISsis di PIEDIMONTE MATESE

IS G.B. NOVELLI Marcianise

E.AMALDI CNEO NEVIO s maria c v

LICEO GALILEO GALILEI Piedimonte Matese

LICEO SCIENTIFICO N. CORTESE ITI-LS maddaloni

FRANCESCO GIORDANI Caserta

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, che intende promuovere

l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento,

incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano

nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della

didattica innovativa.

Il premio è strutturato in 2 sezioni, la sezione dedicata al 1° ciclo di istruzione a cui partecipano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e la sezione del 2° ciclo a cui partecipano le scuole secondarie di secondo grado.

Per la provincia di Caserta sono pervenute n. 13 candidature per la sezione del 1° ciclo e n. 11 candidature per la sezione del 2° ciclo.

La giuria ha inizialmente il compito di selezionare tra i progetti candidati i 6 per il 1° ciclo ed i 6 per il 2° ciclo, che parteciperanno alla manifestazione finale del 29 aprile.

Nella manifestazione finale i progetti finalisti, saranno illustrati dagli alunni con una breve presentazione pitch (3 minuti di video + 2 minuti di pitching + 1 minuto per risposte ad eventuali domande della giuria).

La giuria valuterà i progetti finalisti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia,

utilizzo di tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative (punti 4);

b) significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel

curricolo della scuola (punti 4);

c) qualità e completezza della presentazione (punti 2).

Il progetto vincitore per ciascuna sezione riceverà dalla scuola polo organizzatrice a livello

provinciale un premio del valore di 1.000 euro per lo sviluppo del progetto di didattica digitale

integrata, mentre i progetti classificatisi al secondo e terzo posto riceveranno premi consistenti in

dispositivi digitali per la didattica.

La preselezione delle candidature si svolgerà entro il 10 aprile previo accordo tra i componenti della giuria, impegno previsto max 2 ore.

La manifestazione finale si svolgerà il 29 aprile dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Tutte le attività si svolgeranno on line tramite la piattaforma Teams.

E’ costituita la Giuria per la valutazione dei progetti presentati per il Premio scuola digitale per la fase provinciale con la seguente composizione:

• Dott. Vincenzo Romano – Dirigente dell’USP Caserta;

• Avv. Giorgio Magliocca – Presidente Ente Provincia di Caserta

• Dott.ssa Paola Guillaro – Referente PNSD dell’USR Campania;

• Dott. Beniamino Schiavone – Presidente Confindustria Caserta

• Prof. Luigi Umberto Rossetti – Componente Equipe Formativa Territoriale