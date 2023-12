Al Pizza Madre l’evento “La Cultura della Legalità” con Catello Maresca per la presentazione di U.N.I.C.A.

“LA CULTURA DELLA LEGALITÀ”

Venerdì 31 Dicembre 2023, ore 19.00

Pizza Madre, Via Verdi, 25 – Napoli

Si terrà venerdì 1° Dicembre al Pizza Madre l’evento dedicato alla Cultura della Legalità, un’iniziativa promossa dall’Associazione Terronian per la presentazione dell’Associazione U.N.I.C.A. la cui mission è fortemente sostenuta dal Dott. Catello Maresca, prezioso ambasciatore della cultura antimafia. A moderare la serata sarà il giornalista e scrittore Salvatore Minieri impegnato da sempre nella divulgazione di inchieste che hanno portato alla luce alcuni scandali nel campo delle ecomafie.

Tempi complicati innescano il desiderio rigenerante di dar vita a nuovi equilibri. La ricerca costante del bene comune attraverso l’affermazione della Giustizia è il principio essenziale che da sempre ispira il PM Catello Maresca nelle sue innumerevoli imprese.

Per rivoluzionare un sistema bisogna partire dalle fondamenta e per farlo la Cultura antimafia deve entrare nelle scuole. Questo uno dei temi essenziali che verranno affrontati da U.N I.C.A. nel corso dell’evento che avrà diversi momenti finalizzati alla promozione del concetto di Legalità e Giustizia. Tra questi anche la presentazione ed il lancio editoriale del libro “Lo Stato vince sempre“, scritto dallo stesso Maresca e realizzato in collaborazione con l’Associazione U.N.I.C.A.. Il ricavato delle vendite del libro “Lo Stato vince sempre” verrà interamente devoluto alla su citata associazione a sostegno delle sue attività volte alla divulgazione della cultura antimafia.

La serata regalerà ai presenti anche un momento di profonda solennità in quanto nel corso della presentazione del nuovo lavoro editoriale del Dott. Maresca verrà siglato il protocollo d’intesa tra l’Associazione Unica ed il Gran Premio Internazionale del Leone d’oro di Venezia.

L’iniziativa è un omaggio che l’Associazione Terronian, presieduta dalla cantautrice Shara e dal Maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo, ha voluto fare ad una mente volitiva e visionaria come quella del Dottor Catello Maresca, premiato in qualità di Eccellenza del territorio per la categoria Legalità durante la nona edizione del Premio Eccellenze del Sud tenutasi lo scorso luglio presso Villa Signorini ad Ercolano.

L’evento avrà inizio alle ore 19.00 con l’introduzione del Dott. Catello Maresca e prevede diversi interventi da parte di illustri personalità del territorio. Nel corso della presentazione Shara omaggerà il pubblico con l’esecuzione de “Il Bacio del Risveglio”, un suo brano inedito la cui tematica è afferente all’iniziativa, ed eseguirà “Vento del Sud” e “Giorno”, canzoni dedicate al territorio meridionale. Alle 20.30 avrà inizio la cena, minuziosamente curata da Salvatore Di Matteo, anch’essa ispirata alla tematica dell’evento. Chicca dell’iniziativa sarà la Pizza UNICA, una dedica che lo stesso Salvatore vuole fare all’Associazione U.N.I.C.A., la quale verrà realizzata con prodotti della filiera Eccellenze del Sud e l’aggiunta di materie prime provenienti dai presidi delle produzioni di qualità del territorio meridionale.

La cena sarà un vero e proprio dinner show animato dalla cantautrice Shara e dalla sua band e vedrà alcuni interventi musicali di artisti del territorio.

“Una società che brilla alla luce della Cultura della Giustizia è un sogno possibile e la direzione è… UNICA.”

Ingresso solo su invito

Antonella Di Domenico