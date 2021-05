Al suggestivo SS. Salvatore si celebra l’Ascensione

Maddaloni. In occasione dell’Ascensione di Nostro Signore che si terrà il 16 maggio 2021 a Maddaloni, in via San Salvatore 11, saranno celebrate due sante messe, mattina ore 9:15, pomeriggio ore 18:00. Il parroco don Rocco Sant’Orsola, della parrocchia di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, celebrerà le sante messe alla presenza del comitato e del responsabile del SS. Salvatore, signor Sacco Francesco. Il tutto si svolgerà tenendo presente le norme anti Covid -19 dettate dal DPCM vigente in collaborazione con i volontari dell’UNAC di Maddaloni che assicureranno il servizio di vigilanza.