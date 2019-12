Al teatro Centoundici di Caserta gli auguri di Natale del consigliere regionale Bosco

CASERTA – In platea tantissimi cittadini e numerosi amministratori di tutta la provincia di Caserta, sul palco, al suo fianco, compagni vecchi e nuovi che lo hanno accompagnato in un percorso politico, sicuramente ambizioso ma anche lungimirante, iniziato oltre dieci anni fa e che lo ha portato fino al consiglio regionale.

E’ questo lo scenario che si è materializzato ieri sera al Teatro Centoundici di via GM Bosco a Caserta, dove c’è stato lo scambio di auguri organizzato da Luigi Bosco. Sono intervenuti il componente del Comitato direttivo del Consorzio Asi di Caserta Francesco Fabozzi, il vicepresidente della Provincia di Caserta Domenico Carrillo, il consigliere provinciale Gianluigi Santillo e il presidente del Parco regionale del Matese Vincenzo Girfatti.



A concludere la serata le parole del consigliere regionale Bosco: «Cinque anni fa – ha affermato – siamo riusciti a sdoganare quella che sembrava ormai una legge non scritta, facendo eleggere un consigliere in Regione Campania candidato in una lista civica. Oggi, mentre molti miei colleghi sono alla ricerca di un gruppo dove potersi posizionare per garantirsi la rielezione, ho deciso di fare un passo a lato e di concentrarmi sulla formazione di un gruppo capace di infrangere un altro enigma: rendere una civica più forte di una lista di partito.



E’ questo il nostro obiettivo e per raggiungerlo lavoreremo senza sosta». Nel corso della kermesse Bosco ha anche sottolineato la sua convinta adesione ad Italia Viva ed al progetto di Matteo Renzi, dichiarando di non voler assumere, per il momento, incarichi di partito in prima persona, contribuendo, al contempo, al radicamento territoriale del neonato soggetto politico.