Al Trianon Viviani, Lorenzo Hengeller in “Trio”

Napoli – Il cantapianista e compositore napoletano – «spiritoso ed elegante», come lo definisce il direttore artistico Marisa Laurito – è ormai di casa al Trianon Viviani. In questo nuovo concerto si presenta nella classica formazione jazz del trio. Dopo anni di serate per piano solo, nonché di forzata solitudine musical-pandemica, Hengeller rivisiterà i brani del suo repertorio con Daniele Sorrentino, al contrabbasso, e Luigi Del Prete alla batteria. «Ci saranno gag, musica, intrattenimento e omaggi a Carosone, Luttazzi e Paolo Conte, che sono i miei punti di riferimento – promette l’artista –, e soprattutto molto dialogo tra me e i musicisti attraverso gli strumenti e non solo. Dopo anni abbiamo deciso di ricontrarci con Del Prete e Sorrentino e l’improvvisazione sarà prevalente, con un’atmosfera da brivido, molto stimolante, perché non si sa mai dove veramente si andrà a parare». Hengeller interpreterà anche la sua ultima canzone, scritta per gioco per Marisa Laurito, Nun se po’ chiù parla’, brano che ironizza il politicamente corretto linguistico.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org. Presso il botteghino è inoltre possibile acquistare ancòra l’abbonamento alla stagione teatrale, scegliendo tra le tre formule di sottoscrizione predisposte.

Il cartellone si compone di sessanta spettacoli, musicali e teatrali, raccolti in sette sezioni. Vi partecipano grandi nomi della musica napoletana e giovani cantautori partenopei, volti noti del teatro e del cinema, nonché artisti internazionali. Oltre all’immancabile approfondimento sull’opera di Raffaele Viviani, a cui è dedicato il teatro di Forcella, il nuovo cartellone ospita uno spazio particolare dedicato alla stand up comedy, con comici italiani molto seguiti sui canali social.

