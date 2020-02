SESSA AURUNCA – Al via i lavori di manutenzione sulla collina San Vito, in via Capodimonte a Sparanise. Sono previsti lavori per circa un mese con l’obiettivo di ripristinare l’ambiente circostante danneggiato dagli ultimi incendi. Gli esperti hanno classificato il luogo come soggetto a facili incendi. L’area, composta prevalentemente da vegetazione, non è stata curata e per oltre tre chilometri occorre una manutenzione. Sono previste la pulitura dei cigli stradali, delle cunette e dei fossi.