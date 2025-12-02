Al via il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per l’anno 2025

L’appuntamento, che si tiene dal 2018 con cadenza annuale e non più decennale, coinvolgerà un campione della popolazione e non più tutte le famiglie residenti sul territorio.

La rilevazione si svolgerà dal 6 ottobre al 23 dicembre. I residenti interessati hanno ricevuto, o riceveranno una lettera dall’ISTAT e potranno autonomamente compilare un questionario on line o richiedere assistenza al Comune di Marcianise.

L’ISTAT ed il Comune di Marcianise chiedono la collaborazione di tutte le famiglie coinvolte nella rilevazione. La partecipazione al censimento è un obbligo di legge e la mancata collaborazione è sanzionata dall’ISTAT con una multa.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento tel 0823 635208 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 17.00.

È possibile, inoltre, contattare il numero gratuito dell’ISTAT 1510 attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00