Al via la III° edizione del concorso “LE CORTIGIANE” – corti teatrali al femminile

CASERTA – Giunto alla III° edizione, Le Cortigiane, è un concorso per attrici e attori a tema libero ma declinato rigorosamente al femminile. Ideato e diretto da Tiziana Tirrito, è organizzato da La Corte dei SognatTori, compagine teatrale campana nata nel 2001 e fondata, oltre che dalla stessa Tirrito, da professionisti dello spettacolo: Vincenzo Borrelli, Cristina Casale, Domenico Orsini e Barbara Risi.

L’intento della manifestazione, il cui bando, e regolamento sono scaricabili al Link: https://bit.ly/3blpJfZ; Allegato 1: https://bit.ly/3arCKDv: Allegato 2: https://bit.ly/2VDQA08 e Pagina FB del Concorso: https://bit.ly/2wrvsl9, è quello di favorire sinergie e sodalizi artistici, dando spazio ad un repertorio, originale e innovativo, che sia appetibile anche per un pubblico non prettamente teatrale, ma sensibile al fascino delle tematiche e al fermento culturale che si intende promuovere dentro ed intorno al Teatro.

Le Cortigiane, ha sempre cercato inoltre, di rispondere all’impellente bisogno di trovare nuovi spazi ed opportunità, perché il Teatro possa continuare a fare la propria parte nel contesto socio-culturale del nostro Paese. In tal senso, vista l’attuale situazione di emergenza e in adesione alla campagna del Mibact #iorestoacasa, l’organizzazione del concorso ha pensato ad una terza edizione 2020 che si svolga on-line.

Il concorso è aperto ad attrici e attori senza limiti di età e nazionalità. La partecipazione è a titolo gratuito. Non è previsto alcun compenso per i partecipanti. I lavori proposti, anche se a tema libero, devono necessariamente essere incentrati sull’universo femminile, esplorare storie e immaginario del femminino e la durata integrale di ogni pièce (ovvero la sua durata totale qualora venisse rappresentato in teatro) può andare da un minimo di 10 ad un massimo di 20 minuti. Il materiale completo come richiesto nel bando dovrà pervenire entro le ore 24.00 del 30 giugno 2020.

Like sul canale YouTube de Le Cortigiane https://bit.ly/2RmqAVq, sul quale saranno aperte le votazioni e l’insindacabile giudizio di una qualificata giuria tecnica composta da giornalisti e professionisti dello spettacolo, decreterannoinsieme i corti finalisti, che saranno comunicati il 15 settembre 2020 insieme alle modalità di svolgimento della finale e della premiazione.

Le pièce finaliste si sfideranno durante un match conclusivo. L’attrice o l’attore vincente sarà premiato con SHIT by Chreo, manufatto artistico realizzato dall’orafa Daniela Montella e ormai divenuto un talismano per attori. All’autore del miglior testo andrà un premio decretato dalla Giuria: un’opera di arte grafica realizzata da Daniela Montella. Inoltre, la direzione artistica de “I Corti della Formica” (tra i più longevi e accreditati festival di corti teatrali) selezionerà, a sua insindacabile discrezione, uno o più corti che entreranno di diritto nella prossima edizione del festival.

CONTATTI INFO e CHIARIMENTI:

347.0125617 – Tiziana Tirrito (per chiarimenti artistico-organizzativi); 348.9814952 – Barbara Risi (per chiarimenti tecnici) [email protected]; INDIRIZZO MAIL A CUI INVIARE LA PROPRIA CANDITDATURA: [email protected] ; CANALE YOUTUBE Le Cortigiane: https://bit.ly/2RmqAVq