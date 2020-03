Al via la tradizionale raccolta alimentare di Pasqua dell’associazione “Giovani al Centro” di Casapulla

CASAPULLA – Come ogni anno, in occasione della Santa Pasqua, l’Associazione “Giovani al Centro” di Casapulla organizza una raccolta alimentare per aiutare le persone indigenti. «Dato il particolare periodo che stiamo attraversando – fanno sapere i rappresentanti del sodalizio – e soprattutto per rispettare le normative vigenti, abbiamo pensato di procedere in maniera diversa.

Dal momento che è bene evitare gli spostamenti, chiunque voglia contribuire lo può fare attraverso una donazione volontaria. La somma sarà utilizzata per comprare beni di prima necessità da donare alle persone meno fortunate. La raccolta alimentare si sposta online attraverso la piattaforma BuonaCausa.org.

L’invito è di restare a casa distanti, ma vicini con il cuore. Oggi più che mai sono moltissime le persone in difficoltà che hanno bisogno di un aiuto per acquistare i beni di prima necessità. Oggi più che mai occorre il sostegno di tutti».

Ecco il link dove poter fare la donazione:

https://buonacausa.org/cause/aiutiamo-giovani-al-centro?fbclid=IwAR3tUeliOS6r219E0LETRBeJTgmPGlYbkMJKVt-VY6_hJbUKUSMECFdLLew