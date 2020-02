Alberto Negro da domenica 1° marzo 2020 è il nuovo comandante della Polizia Municipale sannicolese

SAN NICOLA LA STRADA – Grandi cambiamenti in vista ai vertici della Polizia Municipale delle Città di Caserta e San Nicola la Strada. Il comandante dei vigili urbani Alberto Negro infatti, dopo trent’anni di servizio nel capoluogo, si prepara a trasferirsi nella vicina San Nicola la Strada dove sostituirà il Tenente Colonnello Luigi Salerno Mele che dallo scorso 1° febbraio 2020 ha lasciato il comando e la Città per trasferirsi presso il Comune di Oria (BR), con la formula del cosiddetto “comando”, fino al prossimo 1° luglio 2020 a meno di ottenere un trasferimento definitivo.

Attualmente, dunque, l’organico della Polizia Municipale del comune sannicolese è scoperto della figura del Comandante, quindi per i delicati adempimenti e funzioni che gravano sul Servizio di Polizia Locale si rende necessario, al fine di assicurare la funzionalità e l’efficienza dello stesso, di dotare il medesimo Servizio di una professionalità che operi già nel settore e abbia una specifica e specialistica competenza in materia, non potendo essere, il Settore, retto ad interim da altro funzionario interno dell’Ente considerate le carenze dotazionali generali dell’Ente e la impossibilità di una ulteriore determinazione e ridistribuzione dei carichi di lavoro.

Per questi motivi, l’Ente ha ritenuto necessario fare ricorso agli artt. 56 e 57 del DPR n. 3/57 e s.m.i. che disciplinano l’istituto del “comando”, secondo cui l’impiegato pubblico può essere destinato a prestare servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza per un tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una specifica competenza.

Il dr. Alberto Negro inquadrato nella categoria giuridica D, posizione economica D5, profilo professionale Istruttore Direttivo di vigilanza, ha presentato la richiesta di attivazione di una procedura di comando temporaneo presso il Comune di San Nicola la Strada in data 10/02/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al nr. 3277 e, con nota prot. 0021170 del 17/02/2020, il Comune di Caserta nella persona del Sindaco avv. Carlo Marino accoglieva la richiesta. Pertanto, con delibera di Giunta comunale nr. 27 del 24 febbraio 2020, l’Esecutivo cittadino del Comune di San Nicola la Strada ha deliberato di utilizzare, in posizione di comando, presso il Settore Polizia Municipale, dall’01.03.2020 al 31.08.2020, salvo proroga, il dipendente del Comune di Caserta dott. Alberto Negro.

Alberto Negro era già stato Comandante della Polizia Locale di Caserta sino al dicembre 2016 quando accettò di trasferirsi a Marcianise, sua città natale, e di diventare uno degli uomini di fiducia dell’allora sindaco pro-tempore Antonello Velardi, sino a dicembre 2019 quando ha fatto ritorno a Caserta.

Negro, 62 anni, già in servizio presso il Comando di Caserta dal 1986 dove è stato responsabile del Nucleo di Polizia Ambientale, è laureato in Scienze Politiche ed ha ricoperto, fra l’altro, anche l’incarico di Comandante della Polizia Municipale di Capodrise dal 2006 al 2008 e dal 2016 al 2019 a Marcianise.