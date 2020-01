Aldo De Biase riconfermato Presidente Provinciale ANMIL

di Carmine Eliseo

Caserta. Nella serata di ieri 16 gennaio 2020, il Direttivo eletto all’ultimo Congresso provinciale ANMIL, riunitosi presso un noto ristorante di San Nicola La Strada, ha riconfermato all’unanimità, Aldo De Biase e Bruno Ventura rispettivamente Presidente e Vicepresidente provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro

Per la prima volta, anche una donna siede nel gruppo dirigente di questa associazione: la sua elezione e’ stata voluta fortemente dagli iscritti, anche per dare rappresentativita’ alle quote rosa, alcune delle quali vedove di lavoratori deceduti sul posto di lavoro.

Dobbiamo anche aggiungere che il presidente ANMIL è anche Presidente Regionale della FAND altra nota associazione che si occupa dei diversamenti abili.

Abbiamo contattato telefonicamente il neo presidente De Biase al quale abbiamo formulato gli auguri di buon lavoro a nome della intera redazione di Belvedere News, che segue da qualche anno, con cadenza mensile l’attività del gruppo dirigente ANMIL.