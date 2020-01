Controlli solai e controsoffitti scuole. L’elenco di tutti i plessi coinvolti dal progetto

Anche Caserta rientra nel Piano Straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole, attivato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Son ben 27 i plessi scolastici cittadini, di proprietà comunale, che saranno oggetto di verifiche straordinarie.

I finanziamenti, per circa 200mila euro totali, sono stati ottenuti dal Comune di Caserta grazie alla partecipazione nei mesi scorsi al bando del MIUR che ha reso disponibili risorse per oltre 65 milioni di euro per i controlli.

Con i fondi ottenuti, il Comune avvierà verifiche specifiche su solai e controsoffitti delle scuole comunali che consentiranno di avere un quadro completo della situazione.

Ove saranno rilevate specifiche criticità ci sarà la possibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti (in totale 25 milioni e 900 mila euro) che il Ministero ha stanziato per “interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle verifiche”.

“Abbiamo immediatamente partecipato al bando del Ministero per il valore dell’iniziativa – ha spiegato l’assessore all’Edilizia Scolastica Alessandro Pontillo – che sta nella qualità tecnica dei controlli previsti e nella visione, focalizzata su un presente e futuro di sicurezza per i nostri bambini e ragazzi. La verifica degli edifici scolastici, in questo caso a partire dai solai e dai controsoffitti, è una operazione necessaria per le nostre scuole. Un controllo straordinario a tappeto consentirà di rilevare eventuali criticità prima che il danno sia più evidente e pericoloso. L’obiettivo prioritario – ha concluso Pontillo – non è intervenire dopo una infiltrazione o una caduta di una porzione di intonaco, ma evitare, con la prevenzione, che ciò avvenga”.