Alife – La prof. ssa Monica Pacelli depone il Messaggio di Natale all’Albero della Pace e all’Abete dei diritti dell’infanzia violata

ALIFE (Ce)- A conclusione delle scuole per le ferie natalizie, venerdì sera 20 Dicembre 2019, la prof.ssa Monica Pacelli docente della primaria dell’ Istituto Comprensivo di Alife, a nome di tutte le docenti e degli alunni della scuola primaria del plesso di Via Volturno del citato Istituto Comprensivo, ha deposto sui rami dell’Albero della Pace e dell’Abete di Natale dedicato ai Diritti dell’infanzia violata, tutte le stelle e i disegni realizzati dagli alunni della primaria di Via Volturno, sui quali sono state riportate significative frasi e messaggi sulla Pace, fra cui pensieri tratti dal messaggio della giornata della Pace di Papa Francesco, spiegati poi a voce dalla prof.ssa Pacelli.



Si ringraziano le docenti e gli alunni della primaria del plesso di Via Volturno, per la realizzazione di questi disegni. Sono stati inoltre deposti dalla Presidente del Movimento per la Pace Agnese Ginocchio, altri messaggi e disegni realizzati dagli alunni della primaria dell’ Istituto Comprensivo “Piedimonte 2 – Castello” e dagli alunni della primaria dell’Istituto Comprensivo di “Macerata Campania”, declamati durante le ultime due manifestazioni della “Fiaccola della Pace” svoltasi a Piedimonte Matese (14 Dicembre) e a Macerata Campania (18 Dicembre). L’Albero della Pace è ricco di messaggi e di segni…. Se si vuole comprendere il significato della Pace, si deve necessariamente passare e sostare per un attimo davanti a questo Monumento vivo sempreverde, simbolo della vita che mai muore. Da qui passa un messaggio impegnato e forte, un messaggio senza confini e senza barriere.



Un messaggio ecumenico aperto a tutti senza fare distinzioni e discriminazioni…. Solo gli “Attenti” ai segni dei tempi riescono a percepirne la voce e coglierne il significato. E “beati” coloro che, sull’esempio di questi 2 bimbi, Alessandro e Leonardo, della scuola primaria di Via Volturno, giorni fa sostando spontaneamente presso la “Panchina della Pace e della Nonviolenza” ci hanno declamato il messaggio impegnato del Natale deposto ai piedi dell’Albero della Pace, si soffermano a loro volta spontaneamente ( senza vergognarsi o passare indifferenti…) davanti a questo “Simbolo” silente della memoria senza tempo, che veglia sull’intera Comunità nel segno della “Fiaccola” che deve ardere nel cuore di ogni uomo e di ogni donna di buona volontà; perché chiunque opera per la Pace è figlio di Dio…



La Pace ci chiama a lavorare instancabilmente mediante l’azione diretta, la riflessione, lo studio, l’istruzione, l’educazione. In attesa della prossima edizione della “Fiaccola della Pace” che si terrà ad Alife ( con tappa anche a S. Angelo d’Alife..) che quest’anno verrà dedicata al ricordo della Shoah e alla caduta del muro di Berlino (da organizzare presumibilmente nel periodo della settimana della memoria in cui si ricorda la Shoah e le Foibe), a tutti giunga un Augurio speciale per un Natale impegnato di Pace e di Fratellanza, senza confini e senza barriere…. “La Pace è un dono che si potrà realizzare con la collaborazione di tutti gli uomini e le donne di buona volontà.



Abbattiamo i muri, costruiamo Ponti di Pace, di Solidarietà e di fratellanza fra gli Uomini. Tra noi ci sarà sempre posto..” Pace, Shalom Salaam, Mir, Amani, Aleika, Peace. (Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio)”.