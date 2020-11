Alife/Una corona per ricordare i caduti in guerra

Una cerimonia tranquilla e senza pubblico, quella che si è tenuta ad Alife per ricordare i caduti in guerra. La sindaca Marialuisa Di Tommaso ha appoggiato una corona di alloro sul monumento e ha anche tenuto un discorso per tenere vivo il ricordo delle vittime

”Eleviamo in questo giorno il nostro pensiero a quanti combatterono e si immolarono per l’indipendenza e per la libertà, ai caduti della resistenza, a tutti i nostri fratelli che sacrificarono la vita per tali altissimi ideali: è una schiera innumerevole e gloriosa che ci guida nel nostro cammino, presente tra noi, vivente dell’esempio che ci ha trasmesso. Da loro traiamo auspici per il futuro, nella fierezza di esserne eredi, nella consapevolezza degli ardui impegni che ci attendono”.