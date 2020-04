All’ I.C.”Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” riprendono i PON

L a didattica a distanza, dopo le prime incertezze, e nonostante le tante difficoltà procede ormai regolarmente dal 9 marzo. E da oggi all’istituto Comprensivo di via Feudo, diretto dalla preside Rosa Suppa, partono anche i PON a distanza.

Lezioni di inglese e progetto di musica a distanza per i piccolissimi alunni dei plessi d’Infanzia “Agazzi” e “Rodari”

Altre classi della Primaria “Brancaccio” invece hanno iniziato un entusiasmante progetto nell’ambito delle attività di Scuola Viva: il progetto è di botanica dal nome “orto in condotta” e prevede la realizzazione di un orto. Gli altri PON che sono stati riattivati sono Turisti per scelta: storia, tradizioni, eventi al plesso di Valle; Giochiamo,impariamo,potenziamo insieme; Teatrando insieme.

Nei prossimi giorni partiranno i PON di lingue straniere, inglese e spagnolo, sia per la Primaria che per la Secondaria di I grado. Si completeranno infine in PON di matematica per la scuola Secondaria.