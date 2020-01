All’ Istituto Tecnico Giordani , la Preside Antonella Serpico presenta un nuovo indirizzo

Sistema Moda

L’ITI-LS “F.Giordani”, sempre sensibile alle richieste derivanti dal territorio, e forte del fatto che la Campania gioca un ruolo importante In Italia per numero di aziende del tessile e dell’abbigliamento, ha ampliato la propria offerta formativa proponendo agli studenti una nuova specializzazione: SISTEMA MODA.

Diplomati nell’indirizzo “Sistema Moda”:

acquisiscono competenze in un ambito, quella della moda, dello stile e dell’eleganza, che ha caratterizzato la storia industriale e d’immagine dell’Italia, un settore che ancora oggi è in grado sia di assorbire forza lavoro sia di elaborare percorsi professionali;

hanno competenze specifiche nell’ambito dei vari passagi delle fasi ideativo-creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, accessori e moda;

integrano la propria preparazione con competenze trasversali del settore della moda e del design, consentendo loro sensibilità e capacità di lettura delle sfide e delle questioni che caratterizzano il mondo dell’abbigliamento.

Al termine di questo percorso i Diplomati potranno inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e/o iscriversi ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. L’iniziativa dell’ITI-LS “F.Giordani” di Caserta, difatti, è in linea con quella del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Dell’Universita’ degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, presso cui è attivo un corso di laurea in Design per la moda. In tal senso l’ITI-LS “F.Giordani” si propone di rispondere alla sempre crescente richiesta di figure professionali in tale settore come: modellista, disegnatore industriale (tessile e fashion), tecnico del controllo del prodotto finito, specialista e-commerce.

L’indirizzo “Sistema Moda” è indicato per chi: