All’ ITC Terra di lavoro, inizia il triennio ad indirizzo sportivo

Venerdì 12 novembre, inizierà presso l’Istituto “Terra di Lavoro” di cui è preside Emilia Nocerino, l’attività di PCTO ( percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) per il triennio C ad indirizzo AFM sportivo. Il percorso-Management dello sport- coordinato dalla Funzione Strumentale prof.ssa Monica Ferrandino, sarà tenuto dal tutor esterno dott. Gianrolando Scaringi, con ASI Campania. Il primo incontro è in presenza e si terrà separatamente in ciascuna classe ed articolato come segue: 8.10/10.10 classe 3 C; 10.10/12.10 classe 4C e dalle 12.10 alle 14.00 classe 5C.