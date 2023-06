Alleanza Assicurazioni, qualche informazione

L’assicurazione salute che tocchi con mano grazie all’esclusiva card ossia la W salute

Con la stipula della polizza assicurativa Wsalute, si può accedere in tempi rapidi alle migliori cure e centri sanitari

Una tutela completa per la protezione e prevenzione della tua salute grazie al network di strutture convenzionate di Generali Welion diffuse in tutta Italia.

Grazie a Generali Welion partner si potrà accedere alle migliori cure sanitarie presso i centri convenzionati, con un network diffuso praticamente in tutta l’ Italia, WSalute di Alleanza integra le coperture assicurative, con assistenza e servizi, di cura della salute , tutto garantito da un servizio di Consulenza per la salute sempre presente con supporto anche per quel che concerne la prenotazione delle strutture nell’ ampio ventaglio network di centri convenzionati come precisato.