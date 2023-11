ALLERTA METEO Caserta, chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno 3 novembre

Prevista allerta meteo di livello arancione dalle ore 21:00 di oggi (2 novembre) alle ore 21:00 del 3 novembre sulla maggior parte dei territori della provincia di Caserta. Per questo motivo il sindaco Carlo Marino ha appena diramato un’ordinanza in cui ha disposto la chiusura di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado compresi gli asili nido comunali, le scuole non statali, le scuole ed istituti privati, eccetto le Università.

L’allerta meteo prevede venti forti o localmente molto forti prevalentemente sud occidentali con raffiche, in attenuazione in mattinata. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dalla nottata, con tipologia del rischio idrogeologico diffuso.