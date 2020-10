All’Istituto ” F.Giordani” si è parlato di pari opportunità “per le donne e per le giovani generazioni “

Lunedì 5 ottobre 2020, h. 10.00-12.00 all’Istituto “F. Giordani”, Via Laviano n.18 Caserta, si è svolto il seminario “Pari opportunità per le donne e per le giovani generazioni. Disponibilità di diritti e disponibilità di risorse, tra emergenza e normalità” promosso da Rete per la Parità e Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la collaborazione del Soroptimist International Club di Caserta, nell’ambito del Festival ASviS dello Sviluppo Sostenibile 2020.

Per un futuro sostenibile donne e giovani generazioni devono avere pari opportunità e il Goal 5- Parità di genere con tutte le sue interconnessioni consente di raggiungere tutti i 17 SDGs dell’Agenda ONU 2030.

Roberto Greco, Presidente CCSA-Ingegneria Civile e Ambientale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Annamaria Rufino, docente di Sociologia del diritto e del mutamento sociale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”,

Rosa Oliva de Conciliis, presidente della Rete per la Parità

Luigia Franzese, magistrata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Salvatore Losco, docente di Urbanistica, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Giovanna Barca, componente Comitato pari opportunità-Consiglio Ordine avvocati di Santa Maria Capua Vetere.

Michele Petrucci, ingegnere esperto di telecomunicazioni, già presidente Co.re.com. Lazio.

Giulia Polverino, presidente Soroptimist International Club.

Parlare di Diritti è facile e difficile allo stesso tempo. Si tratta di una categoria indirizzata dal pensiero universale e, come tale, piena di fatti, piena di storia, piena di intersezioni e di contenuti filosofici, ma allo stesso tempo, è anche la rappresentazione molto più semplice della vita di ogni giorno, condotta da una qualsiasi persona, al di la del suo censo economico, professionale e/o culturale. Il grande percorso della loro realizzazione non si esaurisce mai neppure in quei paesi, in cui esiste una solida, antica storia di democrazia, più o meno compiuta.

I Diritti sono una entità di sterminata estensione quando ci si avvicina, con l’obiettivo di sviluppare i fondamentali cognitivi per poi calarsi in aree più specifiche, alla loro conoscenza, alle cifre dell’attuazione che si registrano nei vari punti del pianeta. Diventano invece più fruibili anche in termini di comprensione, quando questa enorme categoria dell’espressione umana si va a scomporre.

