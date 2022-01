ALL’ISTITUTO “TERRA DI LAVORO” ENNESIMA BRILLANTE INIZIATIVA PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento)

Caserta. Da sempre l’Istituto “Terra di Lavoro” presieduto da Emilia Nocerino, ha a cuore il futuro dei propri studenti. I suoi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), infatti, consentono di potenziare le competenze specifiche con l’acquisizione di certificazioni spendibili nel mondo del lavoro e in grado di valorizzare le personalità e le professionalità dei giovani studenti. Il nuovo corso Addestramento Professionale per la Dattilografia, è offerto gratuitamente a tutto il personale della scuola e rivolto anche ad utenti esterni. Perché l’Istituto “Terra di Lavoro” in sintonia con Enti e scuole accreditate, è sempre pronta a sostenere la formazione e la cultura in continua evoluzione al fine di essere in linea con le esigenze del mondo del lavoro e del territorio in cui opera. Il corso – evidenzia la Funzione Strumentale Monica Ferrandino – è strutturato nell’ambito dei PCTO si svolge in partenariato con Canzano M&M, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania per la formazione e qualificazione professionale. Esso prevede il rilascio dell’ Attestato di Addestramento professionale e ha validità sia nel concorso Assistente Amministrativo per il personale ATA, sia in altri concorsi pubblici. Il titolo è valutabile 1 punto nelle graduatorie ATA profilo A.A. secondo le tabelle Ministeriali vigenti allegate al DM 640 del 2017. Il corso, riconosciuto dal MIUR è Istituito da ente pubblico (ISISS Terra di Lavoro di Caserta – con Delibera n°38 del 23 marzo del 2021) ai sensi del DM 640 del 30 agosto 2017 e ss. mm. ii. Come DM 50 del 3 marzo 2021. Il Corso di addestramento professionale di Dattilografia è un percorso di Formazione sull’uso corretto della tastiera. In un’epoca dove si scrive molto di più con la tastiera rispetto alla penna diventa necessario acquisire le competenze per scrivere con 10 dita. L’obiettivo di questo Corso – conclude la prof.ssa Ferrandino – è quello di far conoscere le potenzialità della tastiera e di impartire, a quanti vorranno intraprendere il percorso didattico proposto, le nozioni per scrivere in modo corretto con le 10 dita senza guardare la tastiera (tastiera cieca).