AMBC: “Domenica 8 Marzo: per le Donne e in ricordo di Don Oreste Benzi”

MONDRAGONE – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune relativamente alla Festa della donna del prossimo 8 marzo 2020: “La giornata internazionale dei diritti delle donne ricorre ogni anno, l’8 Marzo, per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.

Le tantissime iniziative organizzate in giro per l’Italia per Domenica 8 Marzo 2020, Festa della donna, sono state in gran parte annullate (o rinviate) a causa dell’emergenza coronavirus (è stata, purtroppo, annullata anche Feminism, l’unica Fiera dell’editoria delle donne in Italia, che doveva tenersi a Roma presso la Casa Internazionale delle donne dal 5 all’8 marzo). Tuttavia, non si può -neppure di fronte a una tale emergenza sanitaria- non considerare, diffondere e riflettere su altri dati che riguardano il nostro Paese: dal 2000 ad oggi le vittime accertate di femminicidio sono state 3.230. Quasi 200 di queste donne erano prostitute e nel 70% dei casi sono state uccise da uomini italiani.

L’AMBC vuole in questa giornata di Domenica 8 Marzo 2020 la Comunità Papa Giovanni XXIII fondata dal compianto Don Oreste Benzi https://www.fondazionedonorestebenzi.org/, che da sempre è in prima linea nella denuncia e nella lotta al fenomeno della prostituzione. La Comunità ha ideato e promosso “Nemmeno con un fiore”, un progetto nato per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza nei confronti delle donne e testimoniare come alla base della prostituzione ci sia la disparità di genere.

Un progetto che è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e che ha previsto la realizzazione del corto “Ballerina”, che segue i passi di una giovane prostituta nella notte, e dello spettacolo teatrale che racconta l’uccisione di una prostituta da parte del suo cliente. Sarebbe bello far vedere il corto nelle scuole e programmare di mettere in scena lo spettacolo teatrale anche a Mondragone. Che ne dici, assessore Concetta Lavino, si può fare?

Intanto potete scaricare l’opuscolo informativo che contiene informazioni, storie e numeri su violenza di genere e prostituzione. Scarica “Nemmeno con un fiore!” Buon 8 Marzo tutto l’anno, da parte dell’AMBC! Terminiamo con una utile segnalazione. La comunicazione non è proprio il di alcuni sindaci del nostro territorio (senza fare nomi …) e la trasparenza lo è ancora di meno.

In questi giorni un po’ convulsi a causa della crisi sanitaria da coronavirus in atto, la comunicazione rappresenta un elemento fondamentale per il governo dell’emergenza. Per questo, l’ANCI ha organizzato nei giorni scorsi un apposito webinar. Le slide: http://www.anci.it/wp-content/uploads/Proforma-per-Anci-comunicare-lemergenza-4-3-002-1.pdf; il video: https://www.youtube.com/watch?v=DyGu5SEUbBc&feature=youtu.be.