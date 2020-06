AMBC: “Dopo 4 mesi il sindaco Pacifico è costretto a dare ragione all’Associazione Mondragone Bene Comune sul Centro Operativo Comunale (C.O.C.)”

MONDRAGONE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa fattoci pervenire dall’Associazione Mondragone Bene Comune: “Dopo 4 mesi il sindaco Pacifico è costretto sul Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a dare ragione all’Associazione Mondragone Bene Comune. Era il 28 febbraio, ad emergenza sanitaria da Covid-19 appena scoppiata, quando l’Associazione Mondragone Bene Comune – AMBC chiese pubblicamente al sindaco Pacifico di attivare il Centro Operativo Comunale: https://www.81034.it/emergenza-coronavirusattivare-i-centri-operativi-comunali/.

E da allora almeno in altre 4 o 5 circostanze siamo tornati a chiedere di insediarlo. Ma Pacifico, il suo mentore, i suoi tanti consiglieri e gli immancabili consigliori per non dare soddisfazione all’AMBC hanno fatto- come sempre- orecchie da mercante, muovendosi tra confusioni, conflitti e inadempienze.

E portandoci dritti dritti all’emergenza di queste ore con annessa zona rossa. Oggi, 24 Giugno 2020, “quatto quatto”, Pacifico è stato costretto con ordinanza nr. 31 a costituire il C.O.C.. Come vedi, esimio “primo cittadino”, ancora una volta noi abbiamo avuto ragione e tu torto marcio. E con 4 mesi di ritardo sei stato costretto (dal Prefetto?) ad imparare da noi. Noi di questo tuo comportamento ci vergogniamo. Tu, vedi cosa puoi fare.