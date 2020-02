AMBC: “Emergenza Coronavirus: attivare i Centri Operativi Comunali”

MONDRAGONE – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune: “Dobbiamo prendere atto che il sistema istituzionale del nostro Paese, già da tempo fortemente provato, di fronte a questa sta dimostrando pericolose schizofrenie.

Il lesto Pacifico ha ordinato la chiusura delle scuole per tutta la settimana in modo da procedere alla loro pulizia straordinaria e alla loro sanificazione. Non saremo certamente noi a mettere in discussione le ordinanze del Governatore e del Sindaco. Registriamo soltanto che si continua ad andare in ordine sparso, tra confusioni, inutili allarmismi e cattiva comunicazione.

Noi possiamo solo dire che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli e il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, hanno inviato a tutti i sindaci una nota operativa per ribadire le principali decisioni e procedure attivate a seguito dell’. Si tratta di disposizioni che riguardano esclusivamente i comuni o le aree nei quali risulta positivo almeno un caso interessato dal contagio.

Borrelli e Decaro ricordano in particolare che, a seguito di un confronto costante con Anci e le altre componenti del Sistema nazionale di Protezione civile, è emersa l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del Sistema attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale COC in tutti i Comuni, soprattutto per quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e lasciando l’opportunità di attivazione nei restanti Comuni.

L’attivazione del COC, quale misura precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla Popolazione, sarà l’occasione per ribadire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici http://www.anci.it/wp-content/uploads/lettera-DPC-ANCI-nota-operativa-1aggiornata-25022020.pdf.pdf.

Pacifico, unitamente alla sanificazione delle scuole hai attivato il COC?