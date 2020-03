AMBC: “Restiamo a casa ma iniziamo a progettare il dopo”

MONDRAGONE – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune: “Per saperne di più evitando notizie false facciamo di tanto in tanto una capatina sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it/rapporti-covid-19 (sindaco Pacifico, quella pagina sul sito del Comune dedicata al – che prima o poi anche tu farai fare- potrebbe linkare anche l’ISS), ove si possono acquisire anche utili indicazioni per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tempi di : https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf.

L’ ha finalmente fatto capire l’importanza e l’utilità del digitale. Anche l’Amministrazione Pacifico (addirittura!) è approdata ad un improvvisato regolamento per lo smart working. Iniziamo, quindi, segnalando un documento elaborato da AgID https://www.agid.gov.it/ orientato a migliorare le competenze digitali di base, con proposte di applicazione pratica. Un documento pensato per le pubbliche amministrazioni che hanno più diretto rapporto con i cittadini (comuni, enti locali e territoriali in genere) che riassume e semplifica la prima parte delle Linee Guida sulle competenze digitali https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/competenze_digitali_per_i_cittadini.pdf.

Poi l’ finirà. Ma è . Durante la tempesta: #restiamo a casa, leggiamo, informiamoci correttamente, mettiamo in essere comportamenti virtuosi, ascoltiamo musica, ma iniziamo a progettare il nostro futuro e organizziamo ciò che faremo poi. Anche per rendere la nostra casa e la nostra Mondragone più belle.

La Legge di Bilancio 2020 ha rinnovato le detrazioni fiscali per le abitazioni e i condomini – i cosiddetti ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus verde – e introdotto il bonus facciate, del quale l’AMBC ha già proposto https://www.81034.it/il-bonus-facciate-a-mondragone-per-superare-incurie-e-degrado/. La software house Logical Soft, opinion leader nell’ambito della Campagna Nazionale per la promozione e informazione sui temi dell’efficienza energetica “Italia in Classe A”, ha realizzato per l’ENEA www.enea.it e per tutti gli interessati un poster riepilogativo delle diverse forme di agevolazione attualmente a disposizione dei cittadini e delle caratteristiche e vantaggi offerti da ciascuna misura.

Nel poster, che è un allegato al manuale dell’ENEA https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/40%20-pubblicazioni/381-guida-alla-ristrutturazione-e-riqualificazione-energetica-degli-edifici-web-2.html, per ognuna delle misure di incentivazione viene riportato – fra l’altro – la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, il tipo di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno della cessione del credito. Il poster considera i contenuti della Legge 27 dicembre 2019, n.160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.

Il prospetto riepilogativo – approvato da ENEA DUEE – è liberamente utilizzabile e riproducibile, anche per attività istituzionale (campagna di promozione che l’AMBC ha proposto, ma della quale fino ad oggi non vi è traccia alcuna) o pratica professionale, citando la fonte: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/40-pubblicazioni/400-poster-manuale-condominio.html. L’ potrebbe determinare anche un aumento delle violenze domestiche. Qui l’allarme: http://www.senonoraquando-torino.it/2020/03/14/coronavirus-e-donne-vittime-di-violenza/#more-12686. L’AMBC segnala che , l’associazione romana contro la violenza sulle donne, in questi giorni di isolamento per l’emergenza coronavirus ha deciso di riconvertire alcuni suoi servizi per le persone costrette a rimanere a casa.

Le operatrici di Lucha y Siesta sono reperibili per ascolto e accompagno h 24 per colloqui telefonici al numero: 3291221342 oppure attraverso mail all’indirizzo: [email protected]; https://luchaysiesta.wordpress.com/. L’AMBC condivide quanto dichiarato da Emanuele Ranci Ortigosa, direttore di Prospettive Sociali e Sanitarie: . Un quartiere di Bamberga in Germania ha cantato come segno di vicinanza all’Italia: https://www.youtube.com/watch?v=ccibC8o2_l8.