Ambito C01 – La Regione Campania ha diffuso gli avvisi del Progetto “I.T.I.A. C01”

L’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, guidata dal Sindaco Vito Marotta, ha provveduto – attraverso il portale istituzionale dell’Ente – a diffondere gli avvisi per l’individuazione dei destinatari in favore dei quali erogare i seguenti servizi previsti dalle Intese Territoriali di Inclusione Attiva.

La Regione Campania, infatti, ha ammesso a finanziamento anche il progetto presentato dall’Ambito C01.

Il progetto è denominato “I.T.I.A. C01”, con Consorzio di Cooperative sociali Icaro, Associazione di Promozione Sociali Chirone, Practical School, CISL Caserta e Casartigiani Caserta.

Le attività dell’I.T.I.A. C01 saranno articolate in tre azioni:

• a) servizi di supporto alle famiglie (interventi di sostegno alla genitorialità/servizi di sostegno domiciliare alla famiglia; mediazione familiare; gruppi di ascolto e di mutuo-aiuto; sostegno psicologico; servizi di consulenza individualizzata; servizi per favorire l’integrazione socio culturale dei nuclei familiari migranti);

• b) “percorsi di empowerment”, che prevede l’attivazione di 5 percorsi inerenti le aree di interesse per il mercato locale ovvero pizzaiolo (12 destinatari, 600 ore di corso); operatore del punto vendita (10 destinatari, 600 ore di corso); comunicazione nella lingua straniera (due edizioni ognuna di 12 corsisti della durata di 80 ore); competenze digitali (due edizioni ognuna di 12 corsisti della durata di 80 ore); adattamento domestico-ambientale (due edizioni ognuna di 10 corsisti della durata di 80 ore).A tutti i partecipanti è riconosciuta una indennità oraria di € 8,15;

• c) tirocini di inclusione sociale, dei quali undici per persone svantaggiate e nove per persone con disabilità (della durata di 24 mesi, 6 ore giornaliere, 5 giorni a settimana, per i quali sarà corrisposta la somma mensile di € 500 lordi).

Cliccando sui seguenti link è possibile scaricare gli avvisi, con indicate le finalità, le caratteristiche dei destinatari, i requisiti di accesso e le domande da scaricare compilare e inviare alla seguente mail: [email protected]

https://trasparenza.comune.caserta.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_526620_0_1.html

https://trasparenza.comune.caserta.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_526621_0_1.html

https://trasparenza.comune.caserta.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_526624_0_1.html

“Collegandosi ai link sopra elencati è possibile scaricare sia l’avviso che i vari modelli di domanda che dovrà essere presentata in modalità digitale – spiegano il sindaco Vito Marotta e l’Assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo – sono nuove opportunità che vengono offerte a chi rientra nella casistica di ogni singola attività. Raccomandiamo solo a tutti di rispettare i termini di presentazione”.