Amministrative 2020: Italia Viva si apre ai comitati

CASERTA .Italia Viva Caserta è attualmente impegnata per la formazione della lista per le imminenti elezioni regionali a sostegno di Vincenzo De Luca Presidente. Anche per le amministrative sta valutando l’ipotesi della condivisione di programmi in tutti i comuni al voto.

A tal proposito si evidenzia che tutte le posizioni politiche da assumere nelle diverse tornate elettorali, sono gestite direttamentedai Coordinatori Provinciali, pertanto anche per quanto attiene la posizione del Comune di Cesa, al momento non sono stati assunti impegni di sorta.

In questo momento di grande fermento politico e di grande attenzione per il partito Italia Viva, sono ben accette le costituzioni di nuovi comitati sul territorio, così come è accaduto anche a Cesa. Italia Viva è la casa di tutte le persone moderate e riformiste che vogliono lavorare per lo sviluppo delle nostre idee su tutto il territorio.

I Coordinatori Provinciali

Peppe Altieri

Carmen De Rosa